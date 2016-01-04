Аргентина хочет вернуть себе Фолклендские острова - призвала Британию к переговорам

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Аргентины от 3 января, приуроченного годовщине высадки на острова британских войск, сообщает Slon.ru.

«Сегодня, спустя 183 года после незаконной оккупации, которая продолжается до сих пор, народ и правительство Аргентины в очередной раз подтверждают неотъемлемое право Аргентинской Республики на суверенитет над Мальвинскими островами, Южной Георгией и Южными Сандвичевыми островами», – говорится в сообщении.

МИД Аргентины подчеркнул, что восстановление контроля над спорными территориями мирным путем останется одним из приоритетов во внешней политике государства. В ведомстве призвали Великобританию вернуться к переговорам, чтобы решить территориальный спор.

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10 декабря 2015 года победу на выборах в Аргентине одержали правоцентристы. Глава партии Маурисио Макри объявил, что новая политика страны будет резко отличаться от социализма семьи Киршнер, возглавлявших страну последние 12 лет.

Аргентина не признает результаты референдума 2013 года, в ходе которого большинство жителей архипелага проголосовали за то, чтобы территория осталась британской.

Война между Великобританией и Аргентиной за контроль над Фолклендскими островами началась 2 апреля 1982 года и закончилась победой Великобритании.