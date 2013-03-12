Фолклендские острова останутся британской территорией - референдум

Об этом сообщает в ночь на вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на официальные итоги голосования.

Референдум по вопросам политического статуса Фолклендов проводился 10-11 марта на фоне продолжающегося конфликта Британии и Аргентины, оспаривающей права на эти территории. По данным Франс Пресс, на вопрос "Хотите ли вы, чтобы Фолклендские острова сохранили свой нынешний политический статус заморской территории Соединенного Королевства?" 98,8% участников плебисцита ответили утвердительно. Явка составила около 92%.

Как сообщает РИА Новости, решение о проведении референдума было принято самим правительством Фолклендов, которое настаивает на том, что острова являются заморской территорией Британии по собственному выбору, не подчиняются Лондону как колония, а полностью самоуправляемы за исключением вопросов обороны и международной политики. Но референдум должен был поставить точку в претензиях Аргентины, которая со времен Фолклендской войны не признает нынешний статус архипелага.

Война между Аргентиной и Великобританией за спорные острова началась 2 апреля 1982 года, она продолжалась 74 дня и закончилась победой британской короны. В 2012 году, в канун 30-й годовщины конфликта, отношения между Лондоном и Буэнос-Айресом из-за Фолклендов, или, как их называют в Аргентине, Мальвинских островов, обострились вновь. Поводом стало решение Британии отправить на архипелаг принца Уильяма, который в феврале 2012 года прошел там 6-недельную службу в качестве пилота спасательного вертолета. Страны обменялись взаимными обвинениями на высшем уровне. Аргентина заявила, что Британия ведет себя как колонизатор, Лондон же начал требовать от Буэнос-Айреса возврата долгов 35-летней давности.

Аргентина уже заявила, что не признает результаты волеизъявления фолклендцев, поскольку отрицает само существование "фолклендцев"и говорит об оккупации. Несколько дней назад министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг встречался в Лондоне с представителями правительства архипелага. Стороны заявили, что аргентинская сторона отказалась принимать участие в переговорах. Как настаивают организаторы референдума, большинство из 2 тысяч 841 жителя архипелага выступают за сохранение статус-кво, не желая находиться под контролем Аргентины.