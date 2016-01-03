Совершено нападение на дипмиссию Индии в Афганистане - СМИ
23:24, 03 января 2016Мир
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Власти Афганистана сообщают о вооруженном нападении на консульство Индии в городе Мазари-Шариф на севере страны.
Google Maps
Об этом сообщает Русская служба BBC.
По словам пресс-секретаря местного губернатора, вооруженные люди попытались проникнуть на территорию индийской дипмиссии.
Сообщается, что на месте происшествия прогремели два взрыва, также была слышна стрельба. Данных о жертвах инцидента пока нет.
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Ранее УНИАН сообщал, что террорист-смертник атаковал совместный американско-афганский патруль неподалеку от авиабазы США "Баграм" на севере Афганистана.
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