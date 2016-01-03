Совершено нападение на дипмиссию Индии в Афганистане - СМИ

Об этом сообщает Русская служба BBC.

По словам пресс-секретаря местного губернатора, вооруженные люди попытались проникнуть на территорию индийской дипмиссии.

Сообщается, что на месте происшествия прогремели два взрыва, также была слышна стрельба. Данных о жертвах инцидента пока нет.

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