В Афганистане теракт на авиабазе США: есть погибшие и раненые – Reuters

Террорист-смертник атаковал совместный американско-афганский патруль неподалеку от авиабазы США "Баграм" на севере Афганистана.

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В результате нападения погибли пятеро и были ранены еще шестеро военных. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Reuters.

Представительство НАТО в Кабуле подтвердило сам факт атаки и сообщило, что террорист использовал самодельное взрывное устройство. Расследование продолжается.

Отметим, что "Баграм" – одна из важнейших баз, на которой находятся около 9,8 тысяч американских солдат, оставшихся там после прошлогодней военной операции.

Сегодняшнее нападение последовало всего через неделю после атаки на базу "Кандагар" на юге Афганистана и испанское посольство в Кабуле.