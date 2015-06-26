Ватикан подписал первое соглашение с Палестинской администрацией
18:04, 26 июня 2015Мир
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Ватикан подписал с Палестинской администрацией первое соглашение. Главное содержание договоренностей – основы функционирования католической церкви на палестинских территориях.
REUTERS
Кроме того, стороны договорились содействовать урегулированию израильско-палестинского конфликта, передает радио "Свобода". Переговоры о заключении такого соглашения продолжались в течение последних 15 лет.
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В мае Ватикан признал Палестину как государство. Свой шаг там мотивировали желанием видеть решения израильско-палестинского конфликта как «решение двух государств». С критикой этого шага выступил Израиль.
В ноябре 2012 года Генеральная ассамблея ООН предоставила Палестинской автономии статус государства-наблюдателя в ООН.
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