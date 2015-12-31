В США из-за угрозы терактов усиливают меры безопасности - СМИ

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на CNN.

Отмечается, что федеральные чиновники из сферы безопасности в ходе встречи с президентом США Бараком Обамой, сообщили ему об угрозах, которые могут произойти в стране и за рубежом.

Так, Обаму проинформировали, что теракты во время новогодних праздников, которые могут произойти в Нью-Йорке, Вашингтоне и Лос-Анджелесе. О каких-либо конкретных местах, где возможны теракты, не сообщается. На встрече отметили, что особое внимание нужно уделить местам массового скопления людей и общественному транспорту.

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Также сообщается, что в районе Таймс-сквер (Нью-Йорк) нести службу будут около шести тысяч полицейских. CNN подчеркивает, что это число выше, чем раньше. Также планируются патрулирование с воздуха, на воде и автомобильных трассах.