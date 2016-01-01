С сегодняшнего дня Россия приостанавливает безвизовый режим с Турцией

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает Lenta.ru.

"Это прямо связано с безопасностью РФ, наших граждан. Через Турцию налажен трафик боевиков в различных направлениях", - отметил он.

Читайте такжеКремль расширил санкции против ТурцииСтоит отметить, что безвизовый режим России с Турцией действует с 2011 года.

Отношения России и Турции обострились после того, как турки сбили российский бомбардировщик Су-24. В Турции уверяют, что самолет нарушил воздушное пространство страны; российская сторона это отрицает.

Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о наличии доказательств того, что "Исламское государство" и российские компании продают нефть Сирии.