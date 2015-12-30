Süddeutsche Zeitung: Запад должен помочь разделенной Турции

Об этом пишет Майк Шимански в статье "Запад должен помочь разделенной Турции", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Курдский конфликт возобновился, теперь с новым поколением бойцов. Печаль и страдание в Турции передаются по наследству. От ребенка до убийцы на юго-востоке недалеко. Потомки запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) перенесли конфликт в крупные города. На баррикадах в Диярбакыре, Сильване, Джизре, Нусайбине на вахте стоят подростки. Когда наступает ночь, приезжает спецназ армии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о планах уничтожить РПК. Кварталы города после этих "анти-террористических операций" напоминают гражданскую войну в Сирии.

Похоже, государство списало со счетов юго-восток страны

Вооруженная борьба длится с 1984 года. Погибло 40 000 человек. Это кровавое доказательство того, что конфликт не решить силой. Но, тем не менее, насилие не прекращается. Как бы горько это ни звучало, государство, кажется, списало со счетов юго-восток страны. Для развития страны этот регион не имеет никакого значения. Жизненная позиция современной Турции чужда курдском тылу. Звучит невероятно странно, когда правительство аргументирует свою деятельность необходимостью защиты единства страны. Турция – уже давно разделенная страна.

2015 год мог переломить ситуацию. Реджеп Тайип Эрдоган, еще будучи премьер-министром, начал процесс примирения, и поручил своим представителям вести переговоры с лидером РПК Абдуллой Оджаланом, который находится в заключении с 1999 года. Весной были совместные выступления представителей правительства с политиками про-курдской НДП, парламентским ответвлением курдского движения. Был представлен своего рода план мирного урегулирования. Год начался так многообещающе.

Эрдоган разочаровал, потому что он оставил поиск путей для примирения. На парламентских выборах в июне, избиратели увидели в умеренном и умном главе НДП Салахаттине Демирташе миротворца и помогли его партии получить сенсационных 13 процентов. ПСР Эрдогана потеряла абсолютное большинство. По его мнению, сближение того не стоило.

В курдский конфликт должен вмешаться ЕС – Анкара не справляется

Демирташ разочаровал, потому что он не выполнил обещанного: Он не смог предотвратить того, что летом РПК воспользовалась первой же возможностью, чтобы вновь взяться за оружие. Между тем, Демирташ, похоже, отказался от роли посредника. Он говорит об автономии курдов, хотя это требование считалось устаревшим, и поэтому стали возможны переговоры. Не только насилие напоминает мрачные девяностые годы, но и идеи: В городе Сильван силы безопасности оставили сообщение на стене: "Если ты турок, ты должен гордиться. Если нет, ты должен подчиняться!"

Турция не в состоянии разрешить этот конфликт своими силами. Ключ находится в руках правительства. Эрдоган хочет изменить конституцию. Он хочет обеспечить себе, как президенту, больше власти. Политикам не останется иного выбора, кроме как обсудить, кто является турком согласно конституции. Это дает возможность пойти навстречу к курдам, предоставить им больше прав, свобод и признания. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу начнет с оппозиции. Но НДП он не пригласил. Это ошибка.

Запад должен помочь. Во время миграционного кризиса, чтобы Турция лучше защищала свои границы, ЕС пошел на уступки, обещал безвизовый режим и открытие новых глав переговоров в процессе вступления. Критика эскалации курдского конфликта была высказана шепотом. Почему бы не поставить реализацию желаний турок в зависимость от возобновления мирных переговоров?