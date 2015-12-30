В Кремле говорят, что Путин не требовал у Керри участия Асада в сирийских выборах
Песков опроверг сообщения о том, что Путин требовал разрешить участие диктатора Башара Асада в президентской кампании в Сирии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что во время визита госсекретаря США Джона Керри в Москву Владимир Путин не заявлял, что Асада нельзя отстранять от выборов президента Сирии, если он будет участвовать, то победит. Об этом сообщают "РИА Новости".
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"Нет, это не соответствует действительности", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
По словам Пескова, на данной встрече действительно обсуждался вопрос политического урегулирования в Сирии.
"Такой многоступенчатый процесс этого урегулирования, и достаточно последовательно президентом проводилась линия на то, что будущее внутрисирийского устройства нельзя определить извне, это может сделать только сам сирийский народ", - утверждает Песков.
Во время встречи с госсекретарем США Джоном Керри 15 декабря в Москве Путин заявил, что Асада нельзя отстранять от выборов президента Сирии, если он будет участвовать, то победит. Керри не дал согласия, а в США тем временем разрабатывают такие условия выборов в 2017 году, при которых у Асада уменьшатся шансы на победу.