В Брюсселе задержан подозреваемый по делу о терактах в Париже - СМИ

Об этом сообщила местная телерадиокомпания RTBF, передает РБК-Украина.

Отмечается, что сотрудники специальных подразделений федеральной полиции провели досмотр здания в центре бельгийской столицы. В связи с этим были временно эвакуированы жители соседних домов.

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Кроме того, после серии терактов в Париже 13 ноября, в результате которых погибли 130 человек, бельгийские власти ввели повышенные меры безопасности по всей стране.

Ранее УНИАН сообщал, что Федеральное правительство Бельгии в целях ужесточения мер борьбы с терроризмом одобрило внесение в конституцию страны поправки о продлении с нынешних 24 часов до 72 часов временного содержания под стражей лиц, подозреваемых в совершении преступлений.