Навальный опубликовал секретное соглашение по "Платону" (документ)

"От лица Фонда борьбы с коррупции хочу послать правительство РФ к чёртовой матери с их «коммерческой тайной». Я уже писал о том, что правительство отказалось публиковать концессионное соглашение с компанией, получившей право собирать деньги с грузовиков. Большинство людей и даже большинство журналистов просто не понимают и называют «концессионным соглашением» доступное в интернете распоряжение правительства", - пишет оппозиционер в своем блоге и приводит ссылку на документ.

Навальный отмечает, что по закону должен быть отдельный документ, где расписаны все подробности.

"Мы считаем, что такой документ быть коммерческой (или любой другой) тайной быть никак не может по соображениям закона или здравого смысла — тут нет конкуренции, это монопольная система, одной из сторон является орган власти, какие могут быть секреты, от кого? Помимо этого, соглашение не может быть секретным, так как 1) его заключение прошло без конкурса, 2) имеет грандиозный общественный резонанс, 3) привело кзабастовкам и акциям протеста", - отмечает российский оппозиционер.

Читайте такжеПротестующие дальнобойщики обещают ежедневные "улитки" в 57 регионах РФ

В ФБК отметили, что концессионное соглашение в нарушение российского законодательства было заключено без конкурса

Кроме того, в нем предусмотрено условие, согласно которому плата по концессионному соглашению не взимается.

"То есть Ротенберг ничего не платит государству, это нарушение существенных (обязательных по закону) условий концессионого соглашения. Вместо этого в договоре установлена Плата Концедента, то есть государства в размере 10 610 000 000 рублей без учета налогов. Из соглашения остается непонятным, откуда взялась именно эта сумма, экономического обоснования её нет", - пишет Навальный.



