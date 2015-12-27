Взрыв в аэропорту Стамбула: курдские боевики взяли на себя ответственность за преступление

В заявлении группы "Ястребы освобождения Курдистана" сказано, что они совершили минометный обстрел территории аэропорта имени Сабиха Гекчен и повредили пять самолетов, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Группа в прошлом брала на себя ответственность за некоторые нападения в основном на курдском юго-востоке, такие как нападение на турецкий военный автобус в 2012 году, когда погибли двое военнослужащих и было ранено 12 человек.

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Группировка заявляла, что отношения с боевиками РПК не поддерживает. Обе группы считаются террористическими организациями Анкарой и США.

Как сообщал УНИАН, в госпитале умерла уборщица стамбульского аэропорта имени Сабихи Гекчен, куда она была доставлена с ранениями после взрыва на стоянке самолетов.