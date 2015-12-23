Умерла сотрудница, пострадавшая при взрыве в аэропорту Стамбула

Губернатор Стамбула Васип Шахин сообщил, что в ночь на среду в 03.05 (совпадает с киевским временем) в зоне стоянки самолетов аэропорта имени Сабихи Гекчен по неустановленной пока причине прогремел взрыв, сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

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Пострадали две уборщицы, находившиеся рядом с одним из самолетов, они были доставлены в больницу.

Полиция рассматривает все возможные версии, включая теракт. Меры безопасности в аэропорту усилены, на месте происшествия работают подразделения полиции, усилен транспортный контроль в районе аэропорта. Аэропорт работает в штатном режиме, задержек рейсов нет, сообщает телеканал.

Кроме того, телеканал NTV со ссылкой на пассажиров, ожидавших вылета в здании аэропорта, сообщает о якобы 3 взрывах.