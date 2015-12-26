В Италии несколько лет продавали чай с листьями коки

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Independent.

О содержании наркотика в тонизирующем напитке стало известно после того, как водитель автобуса из Генуи не прошел обычный тест, предусмотренный в компании, в которой он работает. Результаты показали наличие в организме наркотика.

38-летний шофер по имени Роберто заявил о том, что не употреблял ничего незаконного, и отметил, что единственной причиной, по которой он провалил тест, могла стать выпитая накануне чашка чая elisse alla coca. Водитель также рассказал, что напиток заставляет его чувствовать за рулем более собранным. Когда доктор это услышал, то попросил Роберто принести ему пакетики с чаем.

Читайте такжеПапа Франциск попил чай из листьев коки

После того как медик выпил чашечку, он также прошел тест — результат показал наличие в крови кокаина.

О произошедшем были уведомлены сотрудники правоохранительных органов. Они решили проверить продающий чай магазин. Силовики установили, что владелец торговой точки, который имел все необходимые документы, в течение нескольких лет законно покупал данный товар у перуанского оптовика в Милане, пишет The Local. Продукция при этом без проблем проходила процедуру таможенного оформления. Экспертиза содержимого пакетиков показала, что в чайных пакетиках содержится незначительное количество активного вещества, содержащегося в листьях коки, — гидрохлорида кокаина. Полиция изымет товар из всех итальянских магазинов, где он представлен.

Читайте такжеВ Нидерландах полиция нашла среди ананасового сока более тонны кокаина

The Local отмечает, что в Перу чаи с кокой пьют уже тысячи лет. Особенно его любят фермеры в Андах, которые потребляют его для уменьшения симптомов горной (высотной) болезни.