Германия поддержала создание пограничных сил ЕС - МИД

Об этом говорится в заявлении германского МИД, опубликованном на сайте ведомства, передает Европейская правда.

"Шенген - это одно из крупнейших достижений Европейского Союза, которое непосредственно испытывает каждый из нас. Мы не имеем права рисковать им", – цитирует пресс-служба слова министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

"В то же время мы не можем допускать ситуации, когда мы не контролируем тех, кто въезжает на территорию ЕС. Поэтому мы должны обеспечить контроль внешних границ Евросоюза", - подчеркивает Штайнмайер.

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Он также отметил, что установление такого контроля возможно лишь "только на общеевропейском уровне, лишь в том случае, если Frontex станет полноценным органом по охране границ, что владеет необходимыми ресурсами".

"Предложения Еврокомиссии по преобразованию агентства в общеевропейскую службу по охране внешних границ и береговой охраны заслуживают нашей полной поддержки", - отметил глава МИД ФРГ. "Frontex, прежде всего, должен независимо действовать по тем направлениям, где страны-члены ЕС не выполняют свои обязательства", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, вместо Европейского агентства по охране границ Frontex будет образована новая Европейская пограничная служба и береговая охрана (EBCG), которая возьмет под контроль внешние границы Евросоюза. Новая служба сможет действовать, чтобы предотвратить ситуации, когда посчитает охрану границ недостаточной. Ожидается, что вопрос о создании новой службы будет обсуждаться 15 декабря в Европарламенте и на саммите ЕС 17 и 18 декабря.