Серия торнадо на юге США унесла жизни четверых человек
07:16, 24 декабря 2015Мир
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Серия смерчей и торнадо ударила по югу США во второй половине дня в среду, в результате чего по меньшей мере 4 человека погибли и 40 пострадали.
REUTERS
Об этом сообщили местные власти, передает Би-би-си. Один человек погиб в округе Бентон на севере штата Миссисипи. В городе Холи-Спрингс в том же штате два человека, в том числе семилетний мальчик, также были найдены мертвыми, сообщил мэр города.
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В штате Арканзас 18-летняя девушка скончалась, когда дерево упало на ее дом, обрушив стену ее спальни. Однолетний ребенок оказался заблокирован в том же доме, но спасатели достали его из-под завалов.
Всего был зарегистрирован по меньшей мере 21 торнадо или смерч в штатах Айова, Миссисипи и Теннесси, уточнили в Национальной погодной службе США.
Торнадо и смерчи унесли жизни по меньшей мере шести человек в Соединенных Штатах
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