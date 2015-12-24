Серия торнадо на юге США унесла жизни четверых человек

Об этом сообщили местные власти, передает Би-би-си. Один человек погиб в округе Бентон на севере штата Миссисипи. В городе Холи-Спрингс в том же штате два человека, в том числе семилетний мальчик, также были найдены мертвыми, сообщил мэр города.

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В штате Арканзас 18-летняя девушка скончалась, когда дерево упало на ее дом, обрушив стену ее спальни. Однолетний ребенок оказался заблокирован в том же доме, но спасатели достали его из-под завалов.

Всего был зарегистрирован по меньшей мере 21 торнадо или смерч в штатах Айова, Миссисипи и Теннесси, уточнили в Национальной погодной службе США.