Хакеры Anonymous объявили кибервойну Турции

За последнюю неделю Anonymous вывела из строя "до 40 тыс. интернет-сайтов по всей Турции", утверждает издание Daily Mail, передает Lenta.ru. "Турция поддерживает "Исламское государство", покупая у него нефть и принимая в госпиталях его боевиков", - утверждает представитель Anonymous в видеоролике, размещенном в интернете.

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В случае, если поддержка продолжится, хакеры пообещали масштабные атаки на весь турецкий сегмент интернета, в частности, на банки и сайты правительства.

Международная группа хакеров Anonymous основана в 2003 году. У нее нет ни лидеров, ни руководящих органов. Хакеры устраивают кибератаки и взломы в знак протеста по всему миру. Чаще всего от их действий страдают сайты государственных учреждений и силовых структур.