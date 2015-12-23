Хакеры Anonymous объявили кибервойну Турции
Международная группа хакеров Anonymous объявила Анкаре кибервойну, поскольку, по мнению хакеров, Турция поддерживает "Исламское государство".
За последнюю неделю Anonymous вывела из строя "до 40 тыс. интернет-сайтов по всей Турции", утверждает издание Daily Mail, передает Lenta.ru. "Турция поддерживает "Исламское государство", покупая у него нефть и принимая в госпиталях его боевиков", - утверждает представитель Anonymous в видеоролике, размещенном в интернете.
Читайте такжеХакеры Anonymous опубликовали планы ИГ о будущих терактах
В случае, если поддержка продолжится, хакеры пообещали масштабные атаки на весь турецкий сегмент интернета, в частности, на банки и сайты правительства.
Международная группа хакеров Anonymous основана в 2003 году. У нее нет ни лидеров, ни руководящих органов. Хакеры устраивают кибератаки и взломы в знак протеста по всему миру. Чаще всего от их действий страдают сайты государственных учреждений и силовых структур.