Кремль оставил без ответа информацию о гибели 9 военных РФ в Сирии
12:49, 21 декабря 2015Мир
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В Кремле оставили без ответа информацию о гибели девяти россиян в Сирии.
Кремль не комментирует информацию о погибших солдатах в Сирии / investgazeta.net
"Мы же не располагаем информацией о личном составе. Регулярно идут брифинги у наших коллег в Минобороны", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РБК.
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Напомним, по данным The Wall Street Journal, по меньшей мере, девять контрактников, выполнявших "полувоенные задачи", погибли во время артиллерийского обстрела их базы в Западной Сирии.
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