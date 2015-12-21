Кремль оставил без ответа информацию о гибели 9 военных РФ в Сирии

12:49, 21 декабря 2015
Мир
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В Кремле оставили без ответа информацию о гибели девяти россиян в Сирии.

кремль / investgazeta.net

"Мы же не располагаем информацией о личном составе. Регулярно идут брифинги у наших коллег в Минобороны", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РБК.

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Напомним, по данным The Wall Street Journal, по меньшей мере, девять контрактников, выполнявших "полувоенные задачи", погибли во время артиллерийского обстрела их базы в Западной Сирии.

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