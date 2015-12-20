Умер знаменитый немецкий дирижер Курт Мазур

Об этом сообщил Нью-Йоркский филармонический оркестр, передает Би-би-си. Курт Мазур родился в 1927 году в Нижней Силезии (сейчас территория Польши). Он начал свою музыкальную карьеру в эпоху Холодной войны, будучи верным сторонником восточногерманских властей. В течение 26 лет Мазур возглавлял Лейпцигский оркестр Гевандхауза.

Во времена коллапса коммунистического режима в 1980-х годах высокий авторитет Мазура позволил ему выступить в роли переговорщика, чтобы избежать кровопролития среди продемократических демонстрантов.

Многие прочили Мазуру политическое будущее в пост-коммунистической Восточной Германии, но вместо этого он эмигрировал в США, став музыкальным директором Нью-Йоркского филармонического оркестра. Этот пост он занимал с 1991 по 2002 год, после чего стал почетным музыкальным директором.

Как говорится в заявлении оркестра, Мазур всегда глубоко верил в музыку как в способ проявления гуманизма: "Мы явственно почувствовали это после 11 сентября, когда он дирижировал трогательным исполнением "Немецкого реквиема" Брамса, и когда музыканты оркестра давали бесплатные камерные оркестры вокруг Ground Zero (англ. место, где располагались башни Всемирного торгового центра)".

В период с 2000 по 2007 год Курт Мазур также был главным дирижером Лондонского филармонического оркестра, после чего стал почетным музыкальным директором Национального оркестра Франции.

В 2012 году дирижер упал со сцены во время выступления в Париже и был госпитализирован. В том же году, после отмены нескольких концертов, он сообщил, что страдает болезнью Паркинсона.

У дирижера осталась жена Томоко Мазур - уроженка Японии и оперная певица, а также пятеро детей.