В МИД РФ прокомментировали высылку польского журналиста: исключительно на основе взаимности

В МИД РФ признали, что выдворили польского журналиста в отместку за лишение аккредитации корреспондент "России сегодня". Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Фейсбук.

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По ее словам, лишение корреспондента польского издания Gazeta Wyborcza Вацлава Радзивиновича аккредитации в России стало симметричным ответом на высылку российского журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова из Варшавы.

"В связи с этим российская сторона в соответствии с законодательством предприняла симметричные меры и на основе принципа взаимности лишила аккредитации МИД работавшего в России журналиста из Gazeta Wyborcza Вацлава Радзивиновича. Причина проста — это сделано исключительно на основе принципа взаимности. С сегодняшнего дня польский корреспондент не имеет права работать в качестве журналиста на территории Российской Федерации", — написала Захарова

Она также утверждает, что это "эта вынужденная мера — не наш выбор".

Напомним, сегодня российские СМИ сообщили, что Радзивиновича вызвали в МИД РФ, где лишили аккредитации и предписали в течение месяца покинуть страну. Он намерен оспарить это решение в суде.

Как сообщал УНИАН, весной 2015 года польская администрация по делам иностранцев после около 6-месячного расследования дела аннулировала разрешение на постоянное место жительства журналисту "России сегодня" Свиридову, который жил в Польше более 10 лет.

Польские власти официально не сообщают о деталях дела, но, по неофициальным данным, российского журналиста обвиняют в шпионаже.

Свиридов также стал первым зарубежным журналистом, которого МИД Польши лишило аккредитации. Это произошло также по заявке ABW.

Ранее польские медиа сообщали, что Свиридову за якобы шпионаж отказали в продлении аккредитации в Чехии.