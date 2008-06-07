Сенатор Барак Обама поблагодарил Хиллари Клинтон за поддержку своей кандидатуры на пост президента США.

"Разумеется, я очень рад и считаю для себя честью иметь поддержку сенатора Клинтон", - говорится в заявлении кандидата в президенты, которое он распространил после того, как Клинтон официально объявила о своем выходе из гонки и заявила о поддержке кандидатуры Обамы.

"Я отдаю ей сегодня уважение за доблестную и историческую кампанию, которую она провела. Она сломала барьеры от имени моих дочерей и всех остальных женщин, которые теперь знают, что у их мечты нет границ", - цитирует Обаму РИА "Новости".

Он выразил также уверенность в том, что Клинтон будет продолжать борьбу за дело демократов.

"Наша страна и наша партия стали сильнее, благодаря работе, которую она вела всю свою жизнь, и я стал лучше как кандидат, имея честь состязаться с ней в ходе кампании", - подчеркнул сенатор, добавив, что "сенатор Клинтон как никто другой знает, насколько отчаянно Америка и американцы нуждаются в переменах", и что "она (Клинтон) будет в первых рядах этой борьбы этой осенью и в предстоящие годы".