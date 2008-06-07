Ирландия собирается "похоронить" новую конституцию ЕС?

Ирландия намерена проголосовать против реформы ЕС и Лиссабонского соглашения, которое станет своего рода новой конституцией ЕС.

Как передает Газета.Ru со ссылкой на The Financial Times, это ставит под угрозу будущее соглашение, так как оно должно быть ратифицировано всеми 27 странами-членами Европейского Союза. Согласно последнему опросу, количество тех. Кто готов проголосовать против Лиссабонского соглашения, возросло с 18% до 35%, количество неопределившихся также составляет 35%. Ирландия – это единственная страна ЕС, где решение принимается народным референдумом.