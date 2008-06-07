Спикером парламента Грузии стал Давид Бакрадзе

На сегодняшнем заседании парламента Грузии нового созыва депутаты выбрали нового спикера, которым стал первый номер списка «Национального движения» Давид БАКРАДЗЕ.

Как передает Газета.Ru, из 120 депутатов, которые находились в зале заседаний, за него проголосовали 116. Воздержались четыре парламентария.

В своем выступлении Д.БАКРАДЗЕ обратился к оппозиционным депутатам и предложил им сотрудничество в новом парламенте. По словам Д.БАКРАДЗЕ, для него, как для спикера, является приоритетом сотрудничество со всеми силами, представлеными в парламенте.

Новый председатель пообещал, что сделает все возможное, что бы представители оппозиции были представлены на высших постах в парламенте Грузии.