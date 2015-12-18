Иран заявил о готовности вступить в ВТО

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление министра промышленности страны Мохаммеда Реза Нематзаде, передает РБК-Украина.

"Теперь, после двух лет переговоров, наконец прояснились все недоразумения вокруг ядерной деятельности Ирана, и мы переходим на следующий уровень на пути интеграции в мировую экономику", - сказал он на встрече министров торговли 162 стран в Найроби.

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Как отмечается, экономика Ирана является крупнейшей среди тех стран, которые не вступили в ВТО, отмечает агентство.

Ранее, Нематзаде говорил, что Иран нацелился на вступление в ВТО. Это будет возможно сразу после того, как будут улажены препятствующие этому политические вопросы, отмечал он.

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