Президент Туркменистана принял приглашение Ющенко

00:48, 07 июня 2008
Мир
1300 0

Говорили про газ, туннель и мост

Президент Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ принял приглашение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО посетить наше государство до конца 2008 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, встреча президентов состоялась в Санкт-Петербурге.

Стороны обсудили вопрос газоснабжения в 2009 году.

Кроме того, Президенты двух стран затронули вопрос построения дренажно-коммуникационного туннеля в Ашхабаде и завершение строительства моста через реку Амударья в установленный срок.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter