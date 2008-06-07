Президент Туркменистана принял приглашение Ющенко

Президент Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ принял приглашение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО посетить наше государство до конца 2008 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, встреча президентов состоялась в Санкт-Петербурге.

Стороны обсудили вопрос газоснабжения в 2009 году.

Кроме того, Президенты двух стран затронули вопрос построения дренажно-коммуникационного туннеля в Ашхабаде и завершение строительства моста через реку Амударья в установленный срок.