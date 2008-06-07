Президент Туркменистана принял приглашение Ющенко
00:48, 07 июня 2008Мир
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Говорили про газ, туннель и мост
Президент Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ принял приглашение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО посетить наше государство до конца 2008 года.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, встреча президентов состоялась в Санкт-Петербурге.
Стороны обсудили вопрос газоснабжения в 2009 году.
Кроме того, Президенты двух стран затронули вопрос построения дренажно-коммуникационного туннеля в Ашхабаде и завершение строительства моста через реку Амударья в установленный срок.
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