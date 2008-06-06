Маккейн признал преимущество Обамы

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Джон Маккейн признал, что его соперник от демократов Барак Обама в настоящее время пользуется большей популярностью среди избирателей, передает Reuters.

Сенатор от штата Аризона отметил, что доволен положением, в котором находится сейчас, поскольку рейтинг Республиканской партии очень низок, и одно то, что по результатам опросов он лишь немного отстает от Обамы, служит поводом для радости.

Джону Маккейну и Бараку Обаме предстоит соперничать за президентский пост на выборах в ноябре. Маккейн стал единым кандидатом от республиканцев в марте, Барак Обама объявил о своем выдвижении в июне. Обоим кандидатам еще предстоит формальное выдвижение на партийных съездах.

Лента.ру