Всего 3 часа и 7 минут: одиннадцатая пресс-конференция Путина стала одной из самых коротких

В частности, даже прошлогодняя пресс-конференция, невысокая продолжительность которой оказалась для журналистов неожиданностью, шла на три минуты дольше – три часа и десять минут, передает Би-би-си.

До этого несколько лет подряд ежегодные пресс-конференции продолжались более четырех часов. Самой продолжительным общение Путина с журналистами было в 2008 году. Тогда пресс-конференция продолжалась четыре часа и 40 минут.

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За время одиннадцатой пресс-конференции Путин успел ответить на 44 вопроса.

Напомним, сегодня во время пресс-конференции журналист УНИАН Роман Цимбалюк передал Путину приветствие от задержанных на Донбассе российских ГРУшников Александра Александрова и Евгения Ерофеева.