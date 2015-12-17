Всего 3 часа и 7 минут: одиннадцатая пресс-конференция Путина стала одной из самых коротких
Одиннадцатая большая пресс-конференция президента России Владимира Путина продолжалась три часа и семь минут и оказалась одной из самых коротких за последние годы.
В частности, даже прошлогодняя пресс-конференция, невысокая продолжительность которой оказалась для журналистов неожиданностью, шла на три минуты дольше – три часа и десять минут, передает Би-би-си.
До этого несколько лет подряд ежегодные пресс-конференции продолжались более четырех часов. Самой продолжительным общение Путина с журналистами было в 2008 году. Тогда пресс-конференция продолжалась четыре часа и 40 минут.
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За время одиннадцатой пресс-конференции Путин успел ответить на 44 вопроса.
Напомним, сегодня во время пресс-конференции журналист УНИАН Роман Цимбалюк передал Путину приветствие от задержанных на Донбассе российских ГРУшников Александра Александрова и Евгения Ерофеева.