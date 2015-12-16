В США Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (фото, видео)

Выполнявший рейс из Хьюстона самолет совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, уткнувшись носовой частью в землю, передает The Tennessean.

На борту лайнера находилось 133 пассажира и 5 членов экипажа.

По словам представителя спасательной службы, три автомобиля скорой помощи увезли 8 пострадавших в местный медицинский центр, у них незначительные травмы.