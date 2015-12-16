В США Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (фото, видео)
03:46, 16 декабря 2015Мир
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Несколько человек пострадали при аварийной посадке самолета Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines в международном аэропорту Нэшвилла в американском штате Тэннесси.
Boeing 737 выкатился за пределы ВПП / twitter.com/KAPPKVEW
Выполнявший рейс из Хьюстона самолет совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, уткнувшись носовой частью в землю, передает The Tennessean.
На борту находилось 133 пассажира и 5 членов экипажа / twitter.com/KAPPKVEW
8 человек получили незначительные травмы / twitter.com/KAPPKVEW
На борту лайнера находилось 133 пассажира и 5 членов экипажа.
По словам представителя спасательной службы, три автомобиля скорой помощи увезли 8 пострадавших в местный медицинский центр, у них незначительные травмы.
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