Премьер Турции высказался в адрес РФ о важности дружественных отношений между странами

Об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, находящийся с визитом в Болгарии, сообщает ТАСС.

"Кризис в отношениях Турции и России возник вследствие того, что Турция действовала в соответствии с принципами защиты своих границ на сирийской границе. Мы не хотим никакой напряженности в отношениях с Россией. Наши отношения важны для черноморского региона, для других регионов и для всего мира", - сказал он.

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"К сожалению, заявления России, сделанные после этого, не согласовывались с благонамеренностью Турции. Мы заявляли, что готовы обсуждать все вопросы, напоминая о наличии наших общих интересов в регионе", - сказал он.

Давутоглу указал на важность продолжения взаимодействия с Россией "с точки зрения совместных механизмов сотрудничества между черноморскими государствами с целью укрепления мира и стабильности в этом регионе". "Надеюсь, что дружественные и соседские отношения с Россией, которые в последнее время стали еще крепче, снова восстановятся, и мы обсудим все темы, не делая исключений, лицом к лицу", - сказал турецкий премьер.