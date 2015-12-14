Россия назвала три условия восстановления отношений с Турцией

Как передает Hürriyet Daily News, об этом заявил посол России в этой стране Андрей Карлов.

По словам Карлова, в качестве первого условия Россия ожидает, что турецкие власти извинятся за сбитие 24 ноября российского бомбардировщика Су-24.

Кроме того, Турция должна найти и наказать лиц, ответственных за этот инцидент.

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Также, по словам дипломата, Турция должна выплатить компенсацию ущерба, понесенного Россией в результате уничтожения самолета.

«В то время как Турция заявляет о желании наладить диалог, она также делает заявления, которые не соответствуют такому подходу», — заявил также посол.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

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Согласно заявлению турецких военных, перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его экипаж 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства. В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.

Инцидент привел к резкому ухудшению отношений между двумя странами.