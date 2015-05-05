В берлинские магазины привезли почти 400 кг кокаина вместо бананов
01:21, 05 мая 2015Мир
4149 0
Почти 400 килограммов кокаина были обнаружены в супермаркетах Берлина в коробках из-под бананов.
REUTERS
Общая стоимость обнаруженной партии составляет 15 миллионов евро. Всего полиция немецкой столицы обнаружила 386 кг кокаина, пишет Дождь.
Сейчас правоохранительные органы Германии пытаются установить заказчика партии.
Читайте такжеВо Франции поймали контрабандистов, которые пытались провезти 2 тонны кокаина
В прошлом году в Берлин уже доставляли кокаин в упаковках из-под бананов. Тогда, однако, партия была в три раза меньше — 140 кг.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter