В берлинские магазины привезли почти 400 кг кокаина вместо бананов

Общая стоимость обнаруженной партии составляет 15 миллионов евро. Всего полиция немецкой столицы обнаружила 386 кг кокаина, пишет Дождь.

Сейчас правоохранительные органы Германии пытаются установить заказчика партии.

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В прошлом году в Берлин уже доставляли кокаин в упаковках из-под бананов. Тогда, однако, партия была в три раза меньше — 140 кг.