Иранское СМИ: Лидер ИГ переехал в Ливию
08:32, 09 декабря 2015Мир
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Иранское государственное агентство FARS сообщило о переезде лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади в Ливию.
Абу Бакра аль-Багдади / telegraph.co.uk
По данным агентства, перед этим аль-Багдади находился в Турции. Сообщается, что главарь террористов перебрался в Ливию, чтобы избежать преследования со стороны координационного центра против ИГ в Багдаде, который неоднократно был близок к тому, чтобы его уничтожить, передает Газета.ру.
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Иранское СМИ сообщило, что аль-Багдади прибыл в ливийский Сирт, родной город Муамара Каддафи. Эта местность находится под контролем джихадистов.
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