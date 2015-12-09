Иранское СМИ: Лидер ИГ переехал в Ливию

По данным агентства, перед этим аль-Багдади находился в Турции. Сообщается, что главарь террористов перебрался в Ливию, чтобы избежать преследования со стороны координационного центра против ИГ в Багдаде, который неоднократно был близок к тому, чтобы его уничтожить, передает Газета.ру.

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Иранское СМИ сообщило, что аль-Багдади прибыл в ливийский Сирт, родной город Муамара Каддафи. Эта местность находится под контролем джихадистов.