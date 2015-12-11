Турция заявила об отсутствии аккредитации у задержанных российских журналистов

Об этом заявили в посольстве Турции в Москве, передает Би-би-си.

Турецкие власти предупредили их о необходимости получить соответствующие документы, однако этого так и не было сделано, объяснили в дипведомстве задержание и последующую депортацию россиян.

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