Турция заявила об отсутствии аккредитации у задержанных российских журналистов
19:48, 11 декабря 2015Мир
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Задержанные 7 декабря в Турции российские журналисты не имели аккредитации и разрешения на съемку.
Турция задержала и депортировала съемочную группу телеканала "Россия 1" / ria.ru
Об этом заявили в посольстве Турции в Москве, передает Би-би-си.
Турецкие власти предупредили их о необходимости получить соответствующие документы, однако этого так и не было сделано, объяснили в дипведомстве задержание и последующую депортацию россиян.
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