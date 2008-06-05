Горбачев предлагает вынести Ленина из Мавзолея

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев предлагает вынести тело Владимира Ленина из Мавзолея и похоронить его.

Как передает 5 канал, об этом он заявил в Москве, на пресс-конференции, посвященной созданию в России музейно-мемориального комплекса жертвам политических репрессий.

По мнению Горбачева, захоронение вождя мирового пролетариата должно состояться рано или поздно, хотя сейчас российское общество к такому шагу не готово. Мавзолей Ленина в центре Москвы давно вызывает ожесточенные дискуссии как в России, так и за рубежом. Против захоронения тела Ильича неоднократно выступали российские коммунисты. Обеспокоены судьбой Ленина и их итальянские товарищи. Еще прошлой осенью итальянские коммунисты заявили - если в Кремле решат убрать Ленина из мавзолея, они готовы перенести саркофаг с телом вождя в Рим.