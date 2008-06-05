Клинтон согласилась поддержать Обаму

Пресс-секретарь Хиллари Клинтон Говард Волфсон (Howard Wolfson) в среду вечером подтвердил, что она готова поддержать в борьбе за Белый дом своего соратника по Демократической партии Барака Обаму, сообщает AP.

"Сенатор Клинтон в субботу, 7 июня, на встрече в Вашингтоне поблагодарит своих сторонников и выскажет поддержку Бараку Обаме", - заявил Волфсон, отказавшись уточнить какие-либо иные детали.

Ранее в среду сразу несколько американских СМИ, ссылаясь на представителей штаба Клинтон, пожелавших остаться неназванными, объявили, что она приняла решение прекратить свою предвыборную кампанию. Тогда сообщалось, что соответствующее заявление Клинтон сделает в пятницу, 6 июня, на встрече в Нью-Йорке.

За последние 24 часа дата, когда Клинтон якобы собирается объявить о выходе из борьбы, поменялась уже трижды.

Лента.ру