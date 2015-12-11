"Наше терпение не безгранично": Глава МИД Турции призвал Россию успокоиться

"После падения российского самолета в настоящее время мы пытаемся оценить все возможности для диалога с РФ", - заявил в интервью турецкому телеканалу NTV, пишет Украинская правда.

"Мы действуем как зрелое современное государство. Но и наше терпение не безгранично", - подчеркнул глава МИД Турции.

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"Конечно, это было событие, которого мы не хотели, однако Россия нарушила наше воздушное пространство", - напомнил Чавушоглу.

Как сообщал УНИАН, отношения между Турцией и РФ ухудшились после того, как 24 ноября турецкие ВВС сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

28 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому вводится запрет или ограничение на ввоз в РФ отдельных видов турецких товаров, на деятельность организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, запрещено нанимать на определенные виды работ турецких граждан.

Турция пригрозила России ответными санкциями.