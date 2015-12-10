В 2016 году Россия планирует потратить на войну в Сирии $1,2 миллиарда - Bloomberg

Об этом сообщил официальный источник в правительстве России, передает Bloomberg.

Отмечается, что это составляет примерно $3,3 миллиона в день.

При этом в Королевском Объединенном институте оборонных исследований отметили, что раньше Россия тратила на сирийскую кампанию около $4 млн в день, но после уничтожения Турцией российского Су-24 суточные расходы достигли $8 млн.

Читайте такжеКремль тратит на войну в Сирии до $ 4 миллионов в день - аналитикиРанее газета The Moscow Times со ссылкой на отчет аналитиков британского издательства и аналитического центра Jane's Infromation group (IHS Jane's) сообщала, что Кремль ежедневно тратит на военную операцию в Сирии минимум 2,4 миллиона долларов. Но реальная стоимость военной операции может быть в два раза дороже и доходить до 4 миллионов долларов в день.