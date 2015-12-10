Эрдоган: Турецкие войска находятся в Ираке по просьбе Багдада с 2014 года

Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Новое время со ссылкой на Reuters.

"Нас попросил премьер-министр Аль-Абади помочь тренировать солдат, и по его просьбе мы создали тренировочный лагерь в Башике в 2014 году", - уточнил Эрдоган.

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По словам турецкого главы государства, до недавнего времени официальный Багдад не делал из этого проблему.

Напомним, ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой использовать полномочия, чтобы заставить Турцию вывести войска из северной части страны.