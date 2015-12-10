Эрдоган: Турецкие войска находятся в Ираке по просьбе Багдада с 2014 года
09:33, 10 декабря 2015Мир
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Турецкие войска находятся на военной базе на севере Ирака по просьбе премьер-министра страны Хайдера Аль-Абади с 2014 года.
REUTERS
Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Новое время со ссылкой на Reuters.
"Нас попросил премьер-министр Аль-Абади помочь тренировать солдат, и по его просьбе мы создали тренировочный лагерь в Башике в 2014 году", - уточнил Эрдоган.
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По словам турецкого главы государства, до недавнего времени официальный Багдад не делал из этого проблему.
Напомним, ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой использовать полномочия, чтобы заставить Турцию вывести войска из северной части страны.
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