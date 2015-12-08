В США испытывают крупнейший в истории американских ВМС эсминец (видео)



Эскадренный миноносец типа USS Zumwalt, крупнейший в осторії ВМС США, вышел в море на первые испытания.

Читайте такжеСША в течение дня перебросят из Германии в Румынию 70 единиц военной техники

Об этом сообщает NBC News.

Судно длиной 183 м и водоизмещением в почти 15 тыс. т построено на верфи Bath Iron Works в штате Мэн. В сопровождении буксиров сверхсовременный эсминец прошел по реке Кеннебек и вышел на ходовые испытания в Атлантический океан. Ранее сообщалось, что ВМС США получат еще одно десантное судно проекта "Сан-Антонио".

Справка. Эсминцы класса Zumwalt — инновационные многоцелевые корабли ВМФ США со Stealth-технологиями и возможностью борьбы с вражеской авиацией, поддержки войск с моря, нанося удары по береговым и наземным целям. Первый эсминец серии Zumwalt спустили на воду 29 октября 2013.

Эсминцы этого класса самые большие, которые были построены для ВМФ США. Значительная часть корпуса сделана из композитных материалов с покрытием по технологии "невидимости" Stealth с минимальным излучением. Это затрудняет их обнаружение и поражение современными средствами.

Основой вооружения эсминцев класса Zumwalt является система вертикального запуска из 20 модулей MK 57 VLS (80 ячеек). В них предусматривается использование ракет типа BGM-109 Tomahawk для поражения наземных целей, зенитных ракет RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM), два 155-мм корабельные пушки Advanced Gun System. Два 57-мм зенитно-артиллерийские комплексы Mk 110 Mod 0 Naval Gun System, предназначенные для уничтожения малых объектов на воде и противокорабельных ракет. Также в ангаре размещен вертолет и три дрона Northrop Grumman MQ-8 или два UH-60 Black Hawk. На корме установлены две лодки для коммандос.

Экипаж судна составляет всего 158 человек.