Китай трясет: за 3 недели в провинции Сычуань - почти 10 тысяч толчков

За три недели - с 12 мая - в китайской провинции Сычуань произошло почти 9,9 тыс. подземных толчков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, Посольство Украины в Китайской Народной Республике продолжает информировать о последствиях землетрясения, которое произошло на территории Китая 12 мая с.г.

Согласно последним официальным данным, по состоянию на первую половину дня 2 июня, общее количество погибших в пострадавших от землетрясения провинциях Китая достигло 69 тыс. 19 чел., 373 тыс. 573 чел. получили ранения, 18 тыс. 627 чел. считаются пропавшими без вести.

По данным Института геологии Китайского сейсмологического управления, на основании геологического исследования местности, землетрясение привело к оседанию Сычуанской котловины и повышению уровня местности вокруг города Чунцин.

За последние сутки в наиболее пострадавшем от землетрясения уезде Веньчаунь зафиксировано 187 подземных толчков силой до 3,9 баллов по шкале Рихтера.

Начиная с 12 мая, в Сычуане произошло 9897 подземных толчков.

Посольство Украины в КНР и Генеральное консульство Украины в Шанхае продолжают следить за ходом спасательно-поисковых работ в зоне стихийного бедствия. Ситуация находится на контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, Украина среди других государств оказывает гуманитарную помощь КНР.