В Ереване - протест против объявленных итогов референдума

Сотни протестующих вышли на улицы в центре столицы Армении Ереване, выступая против объявленных результатов референдума по смене формы правления в стране, передает радио Свобода.

По данным Центральной избирательной комиссии Армении, большинство избирателей поддержали переход от президентской к парламентской форме правления на референдуме, состоявшемся 6 декабря.

По данным ЦИК, предлагаемые президентом Сержем Саргсяном изменения поддержали более 63% избирателей.

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Оппозиция заявила о нарушениях во время голосования. По мнению оппозиционеров, переход к парламентской республике выгоден в первую очередь президенту Саргсяну, который не сможет баллотироваться на новый срок в 2018 году.

Изменение Конституции позволит ему остаться у власти на посту премьер-министра, который фактически станет первым лицом в государстве. Полномочия президента, согласно предлагаемым изменениям, будут существенно урезаны.