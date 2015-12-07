Обама призвал конгресс проголосовать за военные действия против ИГ
Президент США Барак Обама призвал Конгресс США санкционировать использование военной силы в борьбе против террористической группировки "Исламское государство".
Об этом он заявил в ходе своего экстренного обращения, посвященного проблемам, связанным с терроризмом, которое началось 7 декабря в 3:00 по киевскому времени, сообщает Украинская правда.
"Если конгресс, как и я, считает, что мы участвуем в войне против ИГ, он должен проголосовать за разрешение продолжения военных действий против этих террористов", - сказал Обама.
Обама отметил, что уже давно посылает американцев для участия в борьбе с ИГ.
Читайте такжеОбама выступит с обращением к гражданам США из-за угрозы терроризма
Он также отметил, что за последние несколько лет "террористическая угроза перешла в новую фазу".
Кроме того, он подтвердил, что недавняя атака на центр помощи людям с ограниченными возможностями в калифорнийском городе Сан-Бернардино была терактом.
Обама подчеркнул, что у нападавших был "арсенал вооружений, боеприпасов и самодельных бомб".
"Это был террористический акт, совершенный для убийства невинных людей", - отметил он.
Читайте такжеВ Британии заявили, что на уничтожение "Исламского государства" может уйти два года
"Пока у нас нет никаких доказательств, что убийцы направлялись какими-либо террористами из-за границы или что они были частью более широкого заговора здесь, дома", - добавил президент США.