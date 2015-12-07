Обама призвал конгресс проголосовать за военные действия против ИГ

Об этом он заявил в ходе своего экстренного обращения, посвященного проблемам, связанным с терроризмом, которое началось 7 декабря в 3:00 по киевскому времени, сообщает Украинская правда.

"Если конгресс, как и я, считает, что мы участвуем в войне против ИГ, он должен проголосовать за разрешение продолжения военных действий против этих террористов", - сказал Обама.

Обама отметил, что уже давно посылает американцев для участия в борьбе с ИГ.

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Он также отметил, что за последние несколько лет "террористическая угроза перешла в новую фазу".

Кроме того, он подтвердил, что недавняя атака на центр помощи людям с ограниченными возможностями в калифорнийском городе Сан-Бернардино была терактом.

Обама подчеркнул, что у нападавших был "арсенал вооружений, боеприпасов и самодельных бомб".

"Это был террористический акт, совершенный для убийства невинных людей", - отметил он.

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"Пока у нас нет никаких доказательств, что убийцы направлялись какими-либо террористами из-за границы или что они были частью более широкого заговора здесь, дома", - добавил президент США.