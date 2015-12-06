В результате мощного авиаудара по Ракке уничтожены более 30 исламистов

Об этом сообщили местные сирийские активисты, передает Би-би-си. По их данным, авианалеты совершила российская военная авиация. По некоторым сообщениям, в результате ударов погибли женщины и дети.

Читайте такжеReuters: Российская авиация в Сирии нанесла почти 1,5 тысячи ударов за последнюю неделю Однако, по данным базирующегося в Великобритании "Сирийского наблюдательного совета по правам человека", в ходе авианалетов были убиты более 30 боевиков "Исламского государства". При этом утверждается, что ракеты были выпущены с самолетов коалиции под руководством США. Также наблюдатели заявили, что более 40 радикальных исламистов были ранены при бомбардировке.

Между тем сам Башар Асад назвал британские авиаудары по позициям "Исламского государства" в Сирии незаконными. В интервью британской газете Sunday Times он сказал, что авианалеты приведут всего лишь к дальнейшему распространению, как он выразился, раковой опухоли терроризма.

Вашингтон, Турция и арабские страны неоднократно обращали внимание на то, что российская авиация наносит удары не столько по "Исламскому государству", сколько по местам расположения оппозиционных режиму Асада сил.