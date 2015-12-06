Российско-сирийский бизнесмен ответил на обвинения Эрдогана в торговле нефтью с ИГИЛ

Он отметил, что обвинения Эрдогана не имеют никакого основания, передает ТАСС.

По его словам, нефть из тех районов, которые контролирует ИГ, сейчас нельзя провести по трубопроводу до тех районов, которые контролирует правительство, так как он поврежден в 60 местах.

"Отсюда вывод - нефть можно возить только конвоями, как ИГИЛ возит в Турцию", - заявил Хесуани.

Кроме того, он призвал показать хоть один снимок, на котором видно, что нефть идет из районов, контролируемых ИГ, в районы, контролируемые правительством.

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Также бизнесмен напомнил, что обвинения в его адрес основываются на сведениях из ранее опубликованной статьи, автором которой был некий Айман абд Ан-Нур.

"Статья была на сайте "Кульлуна шуракаа" ("Все мы участники"). Он оппозиционер, ненавидит меня и режим, но это его личное дело. Он написал эту статью из своей головы", - утверждает он.

Напомним, 3 декабря президент Турции Рейджеп Эрдоган заявил, что у него есть доказательства нефтяной сделки России с «Исламским государством». Также он упомянул имя одного из сирийских бизнесменов Джорджа Хесуани, якобы покупателя нефти ИГИЛ, который является обладателем российского паспорта.

Как сообщал УНИАН, Россия обвиняет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его семью в закупках нефти у «Исламского государства».

Эрдоган отвергает обвинения РФ в причастности к контрабанде нефти.

"Мы не настолько бесчестны, чтобы покупать нефть у террористов. Если будет доказано, что мы это делали, я покину свое кресло. Если есть какие-либо доказательства, пусть их предъявят, посмотрим", - добавил он.

Позже пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет обнародовать доказательства торговли нефтью между Турцией и экстремистской группировкой "Исламское государство", хотя накануне российский президент Владимир Путин заявил, что решение Турции сбить российский бомбардировщик Су-24 было якобы продиктовано желанием обезопасить каналы поставки контрабандной нефти с территорий, контролируемых группировкой "Исламское государство".