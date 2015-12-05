В Азербайджане из-за пожара на нефтедобывающей платформе погибли 32 человека (фото, видео)
15:31, 05 декабря 2015Мир
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Агентство сообщает, что пожар потушили, а 42 человека удалось спасти.
Пожар на нефтедобывающей платформе / haqqin.az
В Азербайджане в результате пожара на нефтедобывающей платформе в Каспийском море погибли 32 человека.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на профсоюз работников нефтяной отрасли Азербайджана.
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Агентство сообщает, что пожар потушили, а 42 человека удалось спасти.
Ранее компания SOCAR сообщила о пожаре, возникшем вчера на одной из платформ. Причиной пожара назвали повреждения газопровода из-за шквального ветра.
Видео Gunel Ebilova
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