В Азербайджане из-за пожара на нефтедобывающей платформе погибли 32 человека (фото, видео)

В Азербайджане в результате пожара на нефтедобывающей платформе в Каспийском море погибли 32 человека.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на профсоюз работников нефтяной отрасли Азербайджана.

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Агентство сообщает, что пожар потушили, а 42 человека удалось спасти.

Ранее компания SOCAR сообщила о пожаре, возникшем вчера на одной из платформ. Причиной пожара назвали повреждения газопровода из-за шквального ветра.