РФ заявила об уничтожении нескольких главарей боевиков в Сирии

Об этом сообщает РИА «Новости».

«В течение этой недели было ликвидировано еще несколько главарей в окрестностях населенного пункта Эль-Латамна в провинции Хама», - заявил представитель ведомства Игорь Конашенков.

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«В ходе выполнения боевых задач уничтожались командные пункты и пункты управления, лагеря подготовки террористов, склады боеприпасов и вооружения, опорные пункты боевиков террористических группировок, действующих на территории Сирийской Арабской Республики», - добавил военный.

Как сообщал УНИАН, ранее посол Украины в Турции Сергей Корсунский обвинил Российскую Федерацию в осуществлении воздушных авиаударов по мирным гражданам в Сирии.