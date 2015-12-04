РФ заявила об уничтожении нескольких главарей боевиков в Сирии
В Министерстве обороны РФ заявили об уничтожении в Сирии нескольких главарей террористов в ходе российских бомбардировок.
Об этом сообщает РИА «Новости».
«В течение этой недели было ликвидировано еще несколько главарей в окрестностях населенного пункта Эль-Латамна в провинции Хама», - заявил представитель ведомства Игорь Конашенков.
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«В ходе выполнения боевых задач уничтожались командные пункты и пункты управления, лагеря подготовки террористов, склады боеприпасов и вооружения, опорные пункты боевиков террористических группировок, действующих на территории Сирийской Арабской Республики», - добавил военный.
Как сообщал УНИАН, ранее посол Украины в Турции Сергей Корсунский обвинил Российскую Федерацию в осуществлении воздушных авиаударов по мирным гражданам в Сирии.