Керри допустил сотрудничество сирийской оппозиции и войск Асада

При этом уход Башара Асада не является обязательным условием для такого союза, сказал Керри.

Керри полагает, что лидеры Свободной сирийской армии и других оппозиционных групп могут согласиться воевать на одной стороне с силами режима, если они будут понимать, что будущее Асада предопределено, сообщает Русская служба ВВС.

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"Если появится ясность относительно того, что его ждет в будущем, [...] если у людей, которые уверены, что проблема не может быть решена, пока Асад остается у власти, появится уверенность, что в будущем этот вопрос будет решен, они могут с большей готовностью пойти на сотрудничество", - заявил Керри в ходе своего визита в Грецию.

Однако, по словам госсекретаря, сотрудничество с силами Асада в любой форме может быть истолковано как поддержка режима, что США считает неприемлемым. Всё это, по словам Керри, делает ситуацию "крайне сложной".