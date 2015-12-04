На главу движения "Русские" Демушкина завели дело

По словам Демушкина, в Москве 4 декабря в Следственном комитете прошел допрос при участии сотрудников ФСБ. Следователь высказал свое мнение, что националиста ждет заключение, «условным сроком он не отделается», рассказал «Медиазоне» сам российский националист.

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Как рассказал он, уголовное дело по 282 статье возбудили за публикации на его личной странице «ВКонтакте» фотографий баннера с «Русского марша», прошедшего в 2014 году. Демушкин отметил, что баннер был согласован с МВД и на марше с ним не было проблем.

В августе 2015 года его страница была удалена в связи с решением Нагатинского районного суда, который признал Демушкина виновным по статье 20.3 КоАП (публичное демонстрирование запрещенной атрибутики). Тогда суд его арестовал на 15 суток.

Как сообщал УНИАН, Мосгорсуд признал экстремистским националистическое движение «Русские» и запретил его деятельность на территории России.