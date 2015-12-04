Премьер Турции заверил, что России не удастся поставить его страну на колени санкциями

С таким заявлением он выступил в Азербайджане, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Associated press.

"Те, кто думает, что может поставить Турцию на колени экономическими санкциями, ошибаются", - сказал он во время своего визита в дипломатической академии Баку.

Он также подчеркнул, что Турция не будет просить прощения за сбитый 24 ноября российский бомбардировщик Су-24, поскольку ВВС страны защищали свою границу.

"Мы не будем извиняться за инцидент, поскольку защищали свою границу", - сказал премьер и напомнил, что на момент инцидента турецкие пилоты не знали, самолет какой страны они атакуют.

Читайте такжеКремлю никто не поверит: премьер Турции сравнил обвинения РФ в покупке нефти у ИГ с советской пропагандой

При этом Давутоглу в очередной раз заявил, что Турция выступает за сохранение открытого диалога с Россией.

"Между турецким и русским народами нет никаких проблем. Мы всегда с особым вниманием относились к отношениям с Россией. И считаем, что сейчас нам обязательно нужно поддерживать диалог", - добавил он.

Напомним, ранее премьер-министр Турции заявил, что руководство страны не будет извиняться перед Россией за сбитый военный самолет, но готова к диалогу.

Как сообщал УНИАН, российский президент Владимир Путин заявил, что решение Турции сбить российский бомбардировщик Су-24 было якобы продиктовано желанием обезопасить каналы поставок контрабандной нефти с территорий, контролируемых группировкой "Исламское государство".

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что власть не настолько бесчесна, чтобы покупать нефть у террористов.