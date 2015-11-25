Давутоглу заявил, что нападения на туркмен не могут оправдываться борьбой с ИГ

13:57, 25 ноября 2015
Мир
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Нападения на туркмен не могут быть оправданы борьбой с "Исламским государством".

Самолет / twimg.com/media

Об этом на собрании возглавляемой им Партии справедливости и развития заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, передает Газета.ru со ссылкой на Reuters.

Премьер при этом подчеркнул, что каналы связи с Москвой остаются открытыми.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщик, нарушивший воздушное пространство страны.

Также турецкие военные опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

При этом вчера в российском Минобороны рассказали свою версию инцидента с Су-24, который был сбит в Турции и продемонстрировали карту с якобы маршрутом полета самолета.

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